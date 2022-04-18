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48 минут назад

Актриса Ребел Уилсон рассказала о диете, которая позволяет похудеть на 35 кг

Газета.Ru

Австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала о своем рационе питания, который позволяет есть и худеть. Об этом сообщает Daily Mail.

Актриса рассказала о диете, которая позволяет похудеть на 35 кг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

За последние 18 месяцев Уилсон смогла похудеть на 35 кг. Актриса рассказала, что ее преображение частично связано с соблюдением плана питания по методу Майра. Диета, разработанная австрийским врачом Францем Ксавье Майром, исключает некоторые продукты и снижает уровень глюкозы в организме.

Одним из главных правил является плотный завтрак, а в течение дня порции должны становиться меньше. На завтрак актриса ест кашу из киноа с черникой или органические яйца, на обед - рыбу, например форель или копченого лосося, или куриную грудку без кожи с овощами. На ужин Ребел Уилсон тоже ест белок и овощи, но куда меньшую порцию. Согласно плану питания, она может пить зеленый чай и воду.

Австралийская звезда наблюдается в оздоровительном центре Vivamayr Altaussee в Австрии. В клинике запрещены сахар, алкоголь и кофеин, не принято ужинать, а гостей учат пережевывать каждый кусочек пищи 40 раз. Недельная программа по снижению веса в центре стоит чуть больше $5 тыс., а двухнедельная программа может обойтись в $9,5 тыс. В 2020 году на шоу Дрю Бэрримор актриса рассказала, что ее предыдущая диета содержала большое количество углеводов и сахара.

Звёзды,Ребел Уилсон,Дрю Бэрримор,
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