Актриса рассказала о диете, которая позволяет похудеть на 35 кг

Австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала о своем рационе питания, который позволяет есть и худеть. Об этом сообщает Daily Mail.

За последние 18 месяцев Уилсон смогла похудеть на 35 кг. Актриса рассказала, что ее преображение частично связано с соблюдением плана питания по методу Майра. Диета, разработанная австрийским врачом Францем Ксавье Майром, исключает некоторые продукты и снижает уровень глюкозы в организме.

Одним из главных правил является плотный завтрак, а в течение дня порции должны становиться меньше. На завтрак актриса ест кашу из киноа с черникой или органические яйца, на обед - рыбу, например форель или копченого лосося, или куриную грудку без кожи с овощами. На ужин Ребел Уилсон тоже ест белок и овощи, но куда меньшую порцию. Согласно плану питания, она может пить зеленый чай и воду.