Отцовство Гуфа и скандалы Бородиной: главное из мира звезд за выходные

Выходные выдались насыщенными: Гуф объявил, что скоро станет отцом во второй раз, а Ксения Бородина публично выясняла отношения с бывшим мужем Курбаном Омаровым. Что еще происходило в мире шоу-бизнеса, читайте в материале «Рамблера».

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Ксения Бородина выясняет отношения с бывшим

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Телеведущая продолжает разборки с бывшим мужем в социальных сетях. Началось все с того, что Курбан опубликовал фотографию, на которой предполагаемый избранник Ксении сидит в ресторане с другой девушкой. «Ты, наверное, ей рассказывал, что с Бородиной спишь? Теперь тебе не дадут на гелике ездить», — съязвил Омаров.

Ксения отмалчиваться не стала и ответила экс-супругу: звезда напомнила Курбану, что именно она раскрутила его аккаунты в социальных сетях.

«Я считаю, что самым неблагодарным людям удача никогда не улыбнется! Людям, которые только за счет других всю жизнь хоть что-то из себя представляли! У тебя аккаунт на четыре миллиона, который сделала я! 36 лайковый! Теперь плыви сам в этой дырявой лодке и скажи спасибо, что была в твоей жизни. Спасибо за дочь скажи, за воспитание, за вклад в нее и развитие! Потому что твои копейки и игрушки — это не воспитание! Я молчу год ради нее! Тебе так интересна моя постель? Я тебя выгнала из нее год назад! Прекрати меня обсуждать, это выглядит странно!»,

— написала Бородина.

В ответ Омаров уточнил, что никогда не осуждал экс-возлюбленную и заявил, что у него есть вопросы только к своему бывшему лучшему другу Трофиму, который якобы сейчас встречается с Ксенией.

Напомним, бывшие супруги уже около года публично выясняют отношения: так, в январе Курбан обвинил Бородину в неверности, заявив, что она изменяла ему с его близким другом Трофимом. Что интересно, позже слухи об их романе действительно подтвердились.

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Гуф станет отцом второй раз

Рэпер и его супруга Юлия Долматова ждут ребенка. Об этом Гуф сообщил на большом сольном концерте в одном из московских клубов. Позже эту новость подтвердила и девушка, опубликовав в социальных сетях фотографии с округлившимся животиком.

К слову, поклонники и раньше догадывались о скором пополнении в семье артиста. Поводом для слухов стал новый трек музыканта. В песне «Улыбнись» есть строчки «У меня вторая жена — по моему, хорошая. Я хочу дочку, и монетка уже подброшена». Фанаты тут же решили, что так рэпер намекает на интересное положение своей супруги.

Напомним, в октябре прошлого года Гуф сделал предложение Юлии Королевой в узком семейном кругу, а в уже в декабре они поженились.

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Валя Карнавал выходит замуж?

Еще одна новость, которая всколыхнула социальные сети: TikTok-звезда Валя Карнавал вышла в стрим вместе с ребятами из TikTok-дома Hype House. Внимательные поклонники заметили кольцо у девушки на том самом пальце. Что интересно, Валя старалась не светить рукой и все время пыталась ее спрятать, однако от глаз фанатов ничего не ускользнуло.

Пользователи тут же решили, что отношения Карнавал и блогера Саши Стоуна, с которым она встречается уже несколько месяцев, вышли на новый уровень. Отметим, что молодой человек уже познакомил возлюбленную со своей семьей, а также признался, что хочет построить с Валей семью. Значит ли это, что пара действительно решила вывести отношения на новый уровень? Покажет время.