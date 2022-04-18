Бородина назвала Омарова "неблагодарным человеком"

"Плыви сам в этой дырявой лодке и скажи спасибо, что была в твоей жизни. Скажи спасибо за дочь, за воспитание, за вклад в нее и развитие. Потому что твои копейки и игрушки - это не воспитание. Я молчу год ради нее", - написала Бородина в социальных сетях.