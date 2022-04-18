Бородина назвала Омарова "неблагодарным человеком"

Ксения Бородина ответила на едкий пост бывшего супруга Курбана Омарова, в котором он высмеял предполагаемого возлюбленного телеведущей Трофима Симищенко.
"Плыви сам в этой дырявой лодке и скажи спасибо, что была в твоей жизни. Скажи спасибо за дочь, за воспитание, за вклад в нее и развитие. Потому что твои копейки и игрушки - это не воспитание. Я молчу год ради нее", - написала Бородина в социальных сетях.
Она также добавила, что бизнесмен добился известности лишь благодаря ее помощи:
"Cчитаю, что самым неблагодарным людям удача никогда не улыбнется. Людям, которые только за счет других всю жизнь хоть что-то из себя представляли. У тебя аккаунт на четыре миллиона, который сделала я".
Ранее Омаров опубликовал в соцсетях фотографию, на которой Трофим, предположительно, ужинает в компании другой девушки.
"Ты, наверное, ей рассказывал, что с Бородиной спишь? Теперь тебе не дадут на гелике ездить", - подписал он снимок.
Бородина и Омаров развелись в 2021 году, прожив в браке около шести лет.