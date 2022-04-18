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2 часа назад

Муцениеце рассекретила свой вес после шоу «Ледниковый период»

Мира Маркина

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что до участия в съемках шоу Первого канала весила около 56 килограммов. Звезда в считанные недели привела себя в форму, чтобы партнеру по ледовой сцене было легче работать с ней, сообщает teleprogramma.pro.

Муцениеце рассекретила свой вес после шоу «Ледниковый период»
Фото: vk.com/@agatamuceniece2022vk.com/@agatamuceniece2022

Изнурительные тренировки на льду сказались на весе Агаты. Он уменьшился до 51 килограмма. Ранее актриса жаловалась, что не может вернуться в дородовой вес (у Агаты двое детей). Но участие в «Ледниковом периоде» подтолкнуло ее к этому.

Соцсети

Актриса заявляет, что только спорт и природные данные помогли привести фигуру в порядок.

«Питание не меняла, я всегда как-то здорово питаюсь, хотя, конечно, у меня бывают читмилы в виде фастфуда и шоколадок. Правда, сейчас стала есть больше сладкого, мне хочется быстрых углеводов. Но, в целом, я очень довольна тем, как преобразилась моя фигура», — рассказала звезда в интервью изданию «Грация».

Ранее «Рамблер» писал о том, что думает Агата Муцениеце о воссоединении с экс-супругом Павлом Прилучным.

Звёзды,Агата Муцениеце,Первый канал,
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