Муцениеце рассекретила свой вес после шоу «Ледниковый период»

«Питание не меняла, я всегда как-то здорово питаюсь, хотя, конечно, у меня бывают читмилы в виде фастфуда и шоколадок. Правда, сейчас стала есть больше сладкого, мне хочется быстрых углеводов. Но, в целом, я очень довольна тем, как преобразилась моя фигура», — рассказала звезда в интервью изданию «Грация».