Муцениеце рассекретила свой вес после шоу «Ледниковый период»

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что до участия в съемках шоу Первого канала весила около 56 килограммов. Звезда в считанные недели привела себя в форму, чтобы партнеру по ледовой сцене было легче работать с ней, сообщает teleprogramma.pro.
Изнурительные тренировки на льду сказались на весе Агаты. Он уменьшился до 51 килограмма. Ранее актриса жаловалась, что не может вернуться в дородовой вес (у Агаты двое детей). Но участие в «Ледниковом периоде» подтолкнуло ее к этому.
Актриса заявляет, что только спорт и природные данные помогли привести фигуру в порядок.
«Питание не меняла, я всегда как-то здорово питаюсь, хотя, конечно, у меня бывают читмилы в виде фастфуда и шоколадок. Правда, сейчас стала есть больше сладкого, мне хочется быстрых углеводов. Но, в целом, я очень довольна тем, как преобразилась моя фигура», — рассказала звезда в интервью изданию «Грация».
Ранее «Рамблер» писал о том, что думает Агата Муцениеце о воссоединении с экс-супругом Павлом Прилучным.