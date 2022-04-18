У рэпера Птахи родилась вторая дочь

Рэпер Давид Нуриев, известный под сценическим именем Птаха, стал отцом во второй раз. Об этом сообщила в своем блоге жена артиста — модель Лана Реутова.

Знаменитость поделилась кадром, где она держит на руках новорожденного ребенка.

«Боже, как же я тебя люблю!», — отметила Лана.

У супругов родилась дочь. Ее имя родители пока не рассекречивают. Поклонники осыпали Нуриева и Реутову поздравлениями. Давид также сообщил о радостной новости своим поклонникам, опубликовав видео, где встречает супругу и дочь из роддома.

«Люблю ее!» — написал рэпер.