Дочь Серова призналась, что отец стал чутким после рождения внуков

Дочь знаменитого певца Александра Серова подарила своему отцу двоих внуков. Артист видит малышей практически каждый день. Наследница исполнителя с семьей живет в соседнем доме. Мишель Серова призналась, что папа изменился после появления на свет внуков — стал более чутким и внимательным. А еще певец перестал поучать свою дочь, поскольку ее статус тоже изменился.
"Мне кажется, что наш дедушка стал более чутким и внимательным, душевным что ли, потому что дети — это маленькие ангелочки, которых невозможно не любить, так что, видя их, он начинает таять. Он уже не может воспитывать меня, учить, ругать, так как понимает, что я мама, и мой статус несколько изменился",
— рассказала Мишель в интервью Womanhit.
Напомним, дочь певца весной 2019 года вышла замуж за бизнесмена Романа. Роскошное свадебное торжество состоялось в Москве. Девушка признавалась, что все было так, как она мечтала. В сентябре 2020 года Александр Серов впервые стал дедушкой. Мишель подарила звездному папе долгожданную внучку. Малышку назвали Мией.
А 8 февраля 2022 года в семье вновь произошло пополнение. У Мишель родился сын, которого назвали Макаром.