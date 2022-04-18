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25 минут назад

Дочь Александра Серова призналась, что отец стал более чутким после рождения внуков

Letidor.ru

Дочь знаменитого певца Александра Серова подарила своему отцу двоих внуков. Артист видит малышей практически каждый день. Наследница исполнителя с семьей живет в соседнем доме. Мишель Серова призналась, что папа изменился после появления на свет внуков — стал более чутким и внимательным. А еще певец перестал поучать свою дочь, поскольку ее статус тоже изменился.

Дочь Серова призналась, что отец стал чутким после рождения внуков
Фото: СоцсетиСоцсети

"Мне кажется, что наш дедушка стал более чутким и внимательным, душевным что ли, потому что дети — это маленькие ангелочки, которых невозможно не любить, так что, видя их, он начинает таять. Он уже не может воспитывать меня, учить, ругать, так как понимает, что я мама, и мой статус несколько изменился",

— рассказала Мишель в интервью Womanhit.

Напомним, дочь певца весной 2019 года вышла замуж за бизнесмена Романа. Роскошное свадебное торжество состоялось в Москве. Девушка признавалась, что все было так, как она мечтала. В сентябре 2020 года Александр Серов впервые стал дедушкой. Мишель подарила звездному папе долгожданную внучку. Малышку назвали Мией.

А 8 февраля 2022 года в семье вновь произошло пополнение. У Мишель родился сын, которого назвали Макаром.

Звёзды,Александр Серов,
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