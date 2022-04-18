Дочь Серова призналась, что отец стал чутким после рождения внуков

"Мне кажется, что наш дедушка стал более чутким и внимательным, душевным что ли, потому что дети — это маленькие ангелочки, которых невозможно не любить, так что, видя их, он начинает таять. Он уже не может воспитывать меня, учить, ругать, так как понимает, что я мама, и мой статус несколько изменился",