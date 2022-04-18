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30 минут назад

Роналду рассказал о смерти ребенка

Lenta.ru

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) рассказал о смерти новорожденного сына.

Роналду рассказал о смерти ребенка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Мы опустошены и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя», — говорится в сообщении футболиста и его невесты Джорджины Родригес. Роналду поблагодарил врачей и медсестер за их работу и отметил, что им придает сил рождение дочери.

Футболист сообщил о том, что пара ждет двойню, в декабре прошлого года. Он выложил видео, на котором его дети лопают шары, и из них вылетают розовые и голубые конфетти, которые символизировали рождение мальчика и девочки.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

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