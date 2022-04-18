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26 минут назад

Криштиану Роналду рассказал о смерти ребенка

Мария Иглина

Футболист Криштиану Роналду в социальных сетях рассказал о смерти новорожденного сына.

Криштиану Роналду рассказал о смерти ребенка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Мы опустошены и просим о неприкосновенности частной жизни в это трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя",

— говорится в сообщении футболиста и его невесты Джорджины Родригес.

Роналду также поблагодарил врачей и медсестер за их работу и отметил, что им придает сил рождение дочери.

Напомним, что Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. А в декабре прошлого года стало известно, что пара ждет двойню.

Звёзды,Криштиану Роналду,
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