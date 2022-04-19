Кендалл Дженнер снялась топлес на фестивале

Американская модель Кендалл Дженнер порадовала поклонников новым откровенным снимком, сделанным на музыкальном фестивале Coachella. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась фотографией, на которой она позирует топлес возле бассейна во время вечеринки в пустыне. Модель запечатлели с распущенными волосами в ярко-синих плавках. На размещенных кадрах она отворачивается от объектива и прикрывает обнаженную грудь одной рукой, в то время как в другой — держит бутылку текилы собственного бренда.

Подписчиков восхитила публикация Дженнер, которая набрала более 8,5 миллиона лайков и 20 тысяч комментариев. «Вау, ты идеальна», «Красотка», «Очень горячая штучка», «10 из 10», «Невозможно не любить Кендалл», «Икона стиля», — высказывались фанаты.