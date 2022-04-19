Как живет дочь Леонида Якубовича Варвара

Варвара — единственная дочь бессменного ведущего горячо любимой в народе телепередачи «Поле чудес» Леонида Якубовича. Яркой внешне и при этом глубокой внутри девушке совсем недавно исполнилось 24 года. Она обожает отца, но старается добиться всего в жизни сама и никак не выпячивает свое родство со звездой. У Варвары и Леонида Аркадьевича даже фамилии разные.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Не Якубович, а Видова

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Варя родилась в третьем официальном браке телеведущего. Его последняя супруга Марина до свадьбы носила фамилию Видова. Она очень непубличный человек — известно лишь, что женщина работает в телекомпании «ВИD». Именно фамилию мамы вписали девочке в свидетельство о рождении. У Варвары есть старший брат по отцу — 49-летний Артем, который появился на свет во втором официальном союзе Якубовича. Артем, кстати, тоже носит фамилию не Леонида Аркадьевича, а девичью своей мамы — Антонов.

Не сошлась с детьми знаменитостей

Ни в детстве, ни в более осознанном возрасте Варвара не тянулась к глянцу, брендовым вещам и прочим благам, доступным немногим. Все дело в воспитании.

«Такова позиция папы, он не кичится тем, что известен. Не считает привилегией то, что его узнают на улице, знает вся страна. Я не считаю известность папы, его заработки поводом для того, чтобы считать себя лучше других. Единственный период общения с наследниками селебрити был в школе. Там учились дети Малинина, Мишель Серова, но ни с кем из них я не поддерживаю связи», — утверждает Варвара.

Яблоко от яблони недалеко

Росла Варвара в творческой атмосфере, но родители с детства убеждали ее не связывать будущее с телевидением. Работа на ТВ может показаться медом только со стороны, тому, кто никогда не имел к «голубому экрану» прямого отношения.

Варвара поступила в МГИМО, однако направление все же выбрала «международная журналистика». Видова уже в студенчестве стажировалась в ТАСС. Известно, что в прошлом году наследница Якубовича окончила с красным дипломом магистратуру.

Огненные волосы, косплей и дебютный аудиоальбом

Еще в 20 лет Варвара приняла решение жить отдельно от родителей. Они немного поволновались, но препятствовать дочери не стали.

Экспресс газета

Отношения у девушки с папой и мамой по-прежнему близкие и душевные, особенно с отцом. Леонид Аркадьевич с пониманием отнесся к тому, что дочь начала ярко красить волосы, была замечена в образе ученицы школы магии и волшебства «Хогвартс» на столичной премьере фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Варвара вступила в популярное у молодых движение косплееров. Она с детства любила перевоплощаться в различных персонажей.

«В костюмах я хожу либо на косплей-фестивали, либо на показы фильмов, на которых много других косплееров. На официальные мероприятия одеваюсь по дресс-коду», — заверила Варвара издание «СтарХит».

А еще Видова немного поет — выпустила свой дебютный альбом с песнями на английском языке под псевдонимом Barbara Vido. Впрочем, покорять Олимп шоу-бизнеса Варвара вовсе не планирует, пение — всего лишь еще одно проявление ее разносторонней творческой натуры.

О своей личной жизни дочь Леонида Якубовича говорит нечасто, но некоторое время назад признавалась: