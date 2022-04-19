Принц Гарри рассказал о профессии мечты своего сына

Британский принц Гарри дал редкий комментарий о своем двухлетнем сыне Арчи и рассказал о профессиях мечты ребенка. Об этом сообщает Hello!

По словам Гарри, наследник мечтает пойти по его стопам и стать пилотом вертолета.

«Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, иногда он отвечает, что хочет быть астронавтом, а иногда пилотом, причем, разумеется, вертолета», — рассказал принц.

Он признался, что Арчи также хотел бы быть котом Квази-лейтенантом из мультфильма «Октонавты».

Гарри добавил, что ему и его супруге Меган Маркл важнее, каким вырастет их малыш, а не его профессия. По его мнению, чтобы быть образцом для подражания, нужны сила и мужество.

Принц Гарри был вторым пилотом вертолета Apache, когда служил в Афганистане с 2012 по 2013 год.