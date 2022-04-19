Британец раскроет тайны герцогов Йоркских

Кажется, герцогу и герцогине Йоркским стоит приготовиться к «разрушительному разоблачению их личной жизни».

Фото: Mainstyle Mainstyle

Вот так смело написано в пресс-релизе новой книги, которую готовит Эндрю Лоуни — британский биограф и литературный агент, известный другим скандальным изданием — книгой «Король-предатель: Скандальное изгнание герцога и герцогини Виндзорских», в которой подробно описываются связи дяди королевы Эдуарда VIII с нацистами.

Видео дня

Теперь мистер Лоуни нацелился на принца Эндрю и его бывшую жену Сару Фергюсон, которая всё ещё живёт с ним в Royal Lodge, особняке с семью спальнями недалеко от Виндзорского замка, несмотря на их развод в 1996 году. Считается, что супруги знают, что книга, которая должна быть опубликована в 2024 году, уже пишется.

Мистер Лоуни, получивший образование в Кембридже и управляющий собственным литературным агентством с 1988 года, сказал:

«Эта книга о необычном королевском браке. Это будет полномасштабная биография их обоих, аналогов которой, насколько я могу судить, никогда раньше не было. У меня нет никакого плана, я просто хочу рассказать историю о том, почему этот голубоглазый мальчик стал изгоем. Он любимый сын королевы, и она взяла за правило публично поддерживать его. Мы все доверяем суждениям королевы, так что, может быть, она знает что-то, чего не знаем мы?»

Герцога Йоркского часто называют любимым сыном королевы, и именно он сопровождал её на поминальную службу принца Филиппа. Ожидается, что в книге будет рассказано о детстве будущих супругов, карьере герцога на флоте и его роли торгового представителя, а также о благотворительной деятельности пары. Кроме того, будет рассмотрен вопрос «почему брак распался и как при этом сохранились их отношения».