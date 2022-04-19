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1 час назад

Располневший Красилов объяснил, почему набрал 30 килограммов

Мира Маркина

Актер Петр Красилов, известный по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой", рассказал, почему поправился на 30 килограммов. Об этом он сообщил в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.

Красилов объяснил, почему набрал 30 килограммов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, причиной его лишнего веса стал перенесенный коронавирус.

«Последствия были очень серьезными. Я набрал 30 лишних килограммов. Мой организм к этому сложно отнесся. Чтобы привести себя в ту форму, в которой я был года четыре года назад, надо оторвать свой зад от дивана, извините, за выражение. Это я и делаю», - признался Красилов.

Сейчас актер играет в театре и не снимается в кино. Некоторые считают, что причиной этого стал его лишний вес.

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать... Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой», - сказал артист.

Однако сейчас Петр Красилов уже начал приходить в форму и сбросил 20 килограммов.

Ранее стало известно, что тяжелобольной Губин уедет из России.

Звёзды,Петр Красилов,
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