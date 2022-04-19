Красилов объяснил, почему набрал 30 килограммов

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать... Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой», - сказал артист.