Красилов объяснил, почему набрал 30 килограммов

Актер Петр Красилов, известный по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой", рассказал, почему поправился на 30 килограммов. Об этом он сообщил в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.
По словам артиста, причиной его лишнего веса стал перенесенный коронавирус.
«Последствия были очень серьезными. Я набрал 30 лишних килограммов. Мой организм к этому сложно отнесся. Чтобы привести себя в ту форму, в которой я был года четыре года назад, надо оторвать свой зад от дивана, извините, за выражение. Это я и делаю», - признался Красилов.
Сейчас актер играет в театре и не снимается в кино. Некоторые считают, что причиной этого стал его лишний вес.
«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать... Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой», - сказал артист.
Однако сейчас Петр Красилов уже начал приходить в форму и сбросил 20 килограммов.