Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

"Опозорилась": Собчак высмеяли за поступок в аэропорту

Мира Маркина

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за поведение в аэропорту. Соответствующие комментарии пользователей появились в ее соцсетях.

"Опозорилась": Собчак высмеяли за поступок в аэропорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собчак опубликовала на своей страницы видео, на котором она сидит в аэропорту и ждет посадки на рейc авиакомпании Air Baltic.

"Продолжаем наше путешествие по аэропортам Европы",

- сказала журналистка, закинув ноги на стол в кроссовках.

Кадр из видео

За этот поступок пользователи раскритиковали Ксению Собчак, назвав ее "бескультурщиной":

"Фу, не могу это видеть", "Вот так опозорилась на чужбине", "Вы же из известной семьи. Неужели вас этому учили", "Как вам не стыдно так себя вести!", "Посади свинью за стол..." - возмутились юзеры.

Как рассказала журналистка, она прилетела в Ригу по работе:

"В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается", - отреагировала она на усыпанную лепестками роз кровать в отеле.

Ранее Ксения Бородина публично отчитала бывшего мужа.

Звёзды,Ксения Бородина,Ксения Собчак,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители