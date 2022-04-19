"Опозорилась": Собчак высмеяли за поступок в аэропорту

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за поведение в аэропорту. Соответствующие комментарии пользователей появились в ее соцсетях.
Собчак опубликовала на своей страницы видео, на котором она сидит в аэропорту и ждет посадки на рейc авиакомпании Air Baltic.
"Продолжаем наше путешествие по аэропортам Европы",
- сказала журналистка, закинув ноги на стол в кроссовках.
За этот поступок пользователи раскритиковали Ксению Собчак, назвав ее "бескультурщиной":
"Фу, не могу это видеть", "Вот так опозорилась на чужбине", "Вы же из известной семьи. Неужели вас этому учили", "Как вам не стыдно так себя вести!", "Посади свинью за стол..." - возмутились юзеры.
Как рассказала журналистка, она прилетела в Ригу по работе:
"В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается", - отреагировала она на усыпанную лепестками роз кровать в отеле.