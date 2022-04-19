Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова

Крестная Филиппа Киркорова Ольга Новожилова рассказала о самочувствии его госпитализированного отца. Состояние Бедроса Киркорова обсудили в программе «Звезды сошлись».
По словам Новожиловой, у Киркорова-старшего проблемы с сердцем, и их мог усугубить коронавирус. Крестная поп-короля общается с Бедросом по телефону. У него бодрый голос, и он не жалуется на самочувствие.
«Сейчас, говорит, все нормально, все хорошо. Конечно, не идеально, но 90 лет человеку будет», — сказала крестная Киркорова.
Его все устраивает в больнице: и питание, и условия содержания. Как рассказала Ольга Новожилова, в ближайшее время Бедроса Киркорова переведут в обычную палату.
«Я ему говорю: "Бедрос, ты мальчишка крепкий, скоро юбилей у сына, надо выздоравливать"», — поделилась она.
Отца Филиппа Киркорова госпитализировали 8 апреля. Ему диагностировали сердечную недостаточность и отправили в реанимацию.