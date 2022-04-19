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1 час назад

Синди Кроуфорд снялась в ванной и восхитила фанатов

Lenta.ru

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась фотографией в откровенном образе и порадовала фанатов. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Синди Кроуфорд снялась в ванной и восхитила фанатов
Фото: @cindycrawford@cindycrawford

56-летняя знаменитость позировала в ванной комнате, облокотившись спиной о зеркало. Кроуфорд сфотографировалась в махровом халате белого цвета, который обнажал ее плечи и ноги, с собранными в пучок волосами. На размещенном кадре видно, что на лицо она нанесла маску.

Поклонники восхитились внешностью Кроуфорд в комментариях под постом, который набрал больше 22 тысяч лайков. «Красивая!», «Вот это ноги!», «Великолепный кадр», «Отлично выглядишь!», «Икона красоты», — писали восторженные подписчики.

Раннее в апреле британская актриса Кэйт Бекинсейл снялась в честь празднования католической Пасхи снялась в короткой майке, чулках в крупную сетку и ботфортах на шнуровке черного цвета. Свой образ 48-летняя знаменитость дополнила ободком с кроличьими ушами.

Звёзды,Синди Кроуфорд,
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