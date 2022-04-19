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40 минут назад

Ургант не может продать свой особняк за 150 миллионов

Popcake.tv

Около месяца Иван Ургант провел в Израиле. В Сети начали поговаривать, что актер предал Россию и навсегда переехал в другую страну. Однако недавно Ургант вернулся на родину, правда, чтобы скорее продать свою недвижимость.

Ургант не может продать свой особняк за 150 миллионов
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Стало известно о продаже элитного особняка в «Горках-10» и апартаментах в Москва-сити. Только вот его имущество пока никто не хочет приобретать. По словам соседей, загородный дом давно покрылся плесенью. Иван практически никогда не появлялся там, поэтому вполне логично, что актер решил распрощаться с домом за ненадобностью.

Приобретал особняк Иван за 400 миллионов рублей, а вот продает его всего за 150 миллионов. Эксперты уверены, что даже за такую сумму никто не купит у него недвижимость. Ведь дом подлежит сносу. И никто не захочет вкладывать еще средства в его восстановление.

«По сути за запрашиваемые деньги продается земля — таких больших участков на рынке практически нет»,

— считает риелтор.

Сам Ургант покупал этот дом в 2018 году. Вместе с семьей они даже переехали в него, но из-за плесени пришлось вновь переезжать. Первое время звездная семья пыталась сдавать дом, однако желающих так и не нашлось.

Звёзды,Иван Ургант,
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