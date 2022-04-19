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58 минут назад

Макеева пожаловалась на преследование агрессивного поклонника

Суть событий

Анастасия Макеева рассказала о неприятном происшествии, случившемся с ней в театре. Актриса пожаловалась, что стала объектом преследования агрессивного поклонника.

Макеева пожаловалась на преследование агрессивного поклонника
Фото: Суть событийСуть событий

По ее словам, из-за его навязчивого внимания и угроз в свой адрес ей даже пришлось обратиться в полицию.

Как рассказала Анастасия Макеева, мужчина появился в театре незадолго до спектакля. По ее словам, он угрожал ей и ее супругу, а также выражал намерение расправиться и с бывшим мужем. Унять преследователя оказалось не так-то просто: пришлось вызывать сотрудников полиции, а те в свою очередь вызвали медиков.

В итоге мужчина был отправлен в больницу, а актриса отправилась писать заявление.

Анастасия Макеева дала понять, что это тот же самый человек, который и раньше оказывал ей навязчивые знаки внимания. Она назвала его "наш маньяк".

Актриса утверждает, что подвергается преследованию уже давно. Назойливый поклонник и раньше давал о себе знать как в социальных сетях, так и в обычной жизни, появляясь на спектаклях.

Звёзды,Анастасия Макеева,
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