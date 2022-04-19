"Дешевое общежитие": Зверев пожаловался на соседку

«У нее есть такая швабра, очень старая. Таких в мире осталось-то штук пять, и они очень скрипят. И этот скрип длится часа полтора. Она все убирает этой шваброй, моет-моет, потом протирает насухо, а затем снова громко двигает мебель назад. И этот страшный звук я слышу в девять утра».