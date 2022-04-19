"Дешевое общежитие": Зверев пожаловался на соседку

Стилист и шоумен Сергей Зверев пожаловался на поведение соседки и представителя ЖКХ, которая отвечает за состояние подъезда. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
По словам Зверева, раньше в их подъезде было уютно, там стояла мебель, висело зеркало и бра, а теперь руководитель коммунальной службы вывезла оттуда все предметы интерьера.
«Раньше все отмечали, что в подъезде очень уютно. А сейчас все это напоминает либо дешевое общежитие, либо колонию — что-то страшное, обшарпанное, жуткое», — возмутился стилист.
Также Зверев пожаловался на шумную соседку, живущую этажом выше. У женщины в квартире стоит фортепиано, на котором играет вся семья, а еще она очень громко наводит порядок в доме:
«У нее есть такая швабра, очень старая. Таких в мире осталось-то штук пять, и они очень скрипят. И этот скрип длится часа полтора. Она все убирает этой шваброй, моет-моет, потом протирает насухо, а затем снова громко двигает мебель назад. И этот страшный звук я слышу в девять утра».