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1 час назад

"Дешевое общежитие": Зверев пожаловался на соседку

Мира Маркина

Стилист и шоумен Сергей Зверев пожаловался на поведение соседки и представителя ЖКХ, которая отвечает за состояние подъезда. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

"Дешевое общежитие": Зверев пожаловался на соседку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Зверева, раньше в их подъезде было уютно, там стояла мебель, висело зеркало и бра, а теперь руководитель коммунальной службы вывезла оттуда все предметы интерьера.

«Раньше все отмечали, что в подъезде очень уютно. А сейчас все это напоминает либо дешевое общежитие, либо колонию — что-то страшное, обшарпанное, жуткое», — возмутился стилист.

Также Зверев пожаловался на шумную соседку, живущую этажом выше. У женщины в квартире стоит фортепиано, на котором играет вся семья, а еще она очень громко наводит порядок в доме:

«У нее есть такая швабра, очень старая. Таких в мире осталось-то штук пять, и они очень скрипят. И этот скрип длится часа полтора. Она все убирает этой шваброй, моет-моет, потом протирает насухо, а затем снова громко двигает мебель назад. И этот страшный звук я слышу в девять утра».

Ранее Степаненко рассказала, как сбросила 42 килограмма.

Звёзды,Сергей Зверев,
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