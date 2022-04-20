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1 час назад

Ольга Бузова поправилась и впечатлила поклонников танцами у шеста

Клео.Руиещё 1

Выбранные Ольгой ракурсы и движения, которые она демонстрировала, впечатлили пользователей сети. Подписчики отметили, что такой открытости от Ольги не ожидали. Самые любопытные стали интересоваться, где она так удачно сделала себе глубокое бикини.

Ольга Бузова впечатлила поклонников танцами у шеста
Фото: Фото из соцсетейФото из соцсетей

Ольга Бузова по-прежнему занята в разных проектах. Она остается телеведущей, записывает песни, снимает клипы и принимает участие в музыкальных премиях. При этом у нее остается время для отдыха, увлечений и самосовершенствования.

Совершенствовать есть что. Оказывается, в Африке, пока остальные коллеги по съемочной площадке голодали и худели, Бузова поправлялась. За прошедшую зиму она набрала 8 килограммов.

Ольга признается, что это доставляет ей определенный дискомфорт. Именно поэтому она сейчас начала усиленно заниматься с тренером. Впрочем, это не единственная физическая нагрузка в жизни Бузовой.

Звезда начала танцевать у шеста. Телеведущая рассказала, что это была ее давняя мечта. Подобные занятия понадобились ей не только для души. Телеведущая призналась, что в танцах она очень «деревянная». В работе это мешает. Ольга надеется, что с помощью упорного труда ей удастся добиться нужной пластики.

Танцы на пилоне знаменитость посчитала самым простым и легким способом для достижения поставленной цели. Бузова заявила, что будет таким образом открывать в себе женственность.

Первыми результатами она поспешила поделиться в социальной сети. Фолловеры их оценили. Они признались – не ожидали, что Ольга поставит камеру таким образом и начнет совершать столь откровенные па.

Пользователи сети стали бурно обсуждать Ольгу. Одни хвалят ее за смелость и настойчивость, а другие просят избавить от зрелищ, к которым они оказались не готовы.

Звёзды,Ольга Бузова,
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