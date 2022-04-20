Ольга Бузова впечатлила поклонников танцами у шеста

Выбранные Ольгой ракурсы и движения, которые она демонстрировала, впечатлили пользователей сети. Подписчики отметили, что такой открытости от Ольги не ожидали. Самые любопытные стали интересоваться, где она так удачно сделала себе глубокое бикини.

Фото: Фото из соцсетей Фото из соцсетей

Ольга Бузова по-прежнему занята в разных проектах. Она остается телеведущей, записывает песни, снимает клипы и принимает участие в музыкальных премиях. При этом у нее остается время для отдыха, увлечений и самосовершенствования.

Совершенствовать есть что. Оказывается, в Африке, пока остальные коллеги по съемочной площадке голодали и худели, Бузова поправлялась. За прошедшую зиму она набрала 8 килограммов.

Ольга признается, что это доставляет ей определенный дискомфорт. Именно поэтому она сейчас начала усиленно заниматься с тренером. Впрочем, это не единственная физическая нагрузка в жизни Бузовой.

Звезда начала танцевать у шеста. Телеведущая рассказала, что это была ее давняя мечта. Подобные занятия понадобились ей не только для души. Телеведущая призналась, что в танцах она очень «деревянная». В работе это мешает. Ольга надеется, что с помощью упорного труда ей удастся добиться нужной пластики.

Танцы на пилоне знаменитость посчитала самым простым и легким способом для достижения поставленной цели. Бузова заявила, что будет таким образом открывать в себе женственность.

Первыми результатами она поспешила поделиться в социальной сети. Фолловеры их оценили. Они признались – не ожидали, что Ольга поставит камеру таким образом и начнет совершать столь откровенные па.