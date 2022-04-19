Княгиня Шарлен оправилась после тяжелой болезни

После затяжной болезни княгиня Шарлен, наконец, вновь воссоединилась с семьей – мужем князем Альбером II и детьми. На протяжении полугода княгиня лечилась в Южной Африке, после чего ее перевезли в швейцарскую клинику. Там женщина тоже продолжительное время приходила в себя.

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Семья почти не давала никаких комментариев по поводу здоровья Шарлен и, тем более, не говорили, когда она должна вернуться домой. Спустя время княгиня прибыла в княжество Монако и встретилась с родными. Правда, на связь она никак не выходила.