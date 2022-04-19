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36 минут назад

Княгиня Шарлен оправилась после тяжелой болезни

New Magazine

После затяжной болезни княгиня Шарлен, наконец, вновь воссоединилась с семьей – мужем князем Альбером II и детьми. На протяжении полугода княгиня лечилась в Южной Африке, после чего ее перевезли в швейцарскую клинику. Там женщина тоже продолжительное время приходила в себя.

Княгиня Шарлен оправилась после тяжелой болезни
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Семья почти не давала никаких комментариев по поводу здоровья Шарлен и, тем более, не говорили, когда она должна вернуться домой. Спустя время княгиня прибыла в княжество Монако и встретилась с родными. Правда, на связь она никак не выходила.

Недавно католики отпраздновали Пасху. В честь этого, княгиня Шарлен опубликовала новый снимок, на котором позирует в окружении супруга и 7-летних близнецов – принца Жака и принцессы Габриэллы. Стоит отметить, что эти кадры стали первыми, с тех пор, когда княгиня прилетела в Монако из ЮАР.

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