Как выглядит и чем занимается старшая дочь Эрнста

Константин Эрнст сегодня счастлив в браке с актрисой Софьей Эрнст. У них подрастает трое детей.

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Однако у телебосса есть взрослая дочь Александра. Она родилась в гражданском браке и сейчас ей 27 лет. Родители девочки расстались, когда она еще была малышкой, но все это время Эрнст поддерживал с дочкой самые теплые отношения.

Ее мать Анна Силюнас вскоре решила покинуть Россию и переехать жить в Испанию. Именно здесь Александра выросла, закончила школу и получила диплом искусствоведа. И подружилась с новым избранником матери – испанцем Карлосом.

Сейчас Саша живет в Америке, основная ее профессия – фотограф. Она живет в небольшой квартире в Нью-Йорке. Ее фотографии украшают одну из галерей Нью-Йорка, также она создает собственную коллекцию молодежной уличной одежды.