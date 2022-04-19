Как выглядит и чем занимается старшая дочь Эрнста

Константин Эрнст сегодня счастлив в браке с актрисой Софьей Эрнст. У них подрастает трое детей.
Однако у телебосса есть взрослая дочь Александра. Она родилась в гражданском браке и сейчас ей 27 лет. Родители девочки расстались, когда она еще была малышкой, но все это время Эрнст поддерживал с дочкой самые теплые отношения.
Ее мать Анна Силюнас вскоре решила покинуть Россию и переехать жить в Испанию. Именно здесь Александра выросла, закончила школу и получила диплом искусствоведа. И подружилась с новым избранником матери – испанцем Карлосом.
Сейчас Саша живет в Америке, основная ее профессия – фотограф. Она живет в небольшой квартире в Нью-Йорке. Ее фотографии украшают одну из галерей Нью-Йорка, также она создает собственную коллекцию молодежной уличной одежды.
Про личную жизнь Александры ничего не известно. Но замуж она пока не торопится. Люди из близкого окружения Константина Эрнста говорят, что Саша внешне очень похожа на отца. Фото: социальные сети