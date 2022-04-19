Звезды, потерявшие детей

Многие так и не смогли смириться с произошедшим.
Потеря ребенка — самое ужасное, что может случиться в жизни любого родителя. Многим знаменитостям с мировым именем также приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, к сожалению, от этого никто не застрахован.
Так, Криштиану Роналду недавно поделился в своем блоге печальной новостью о том, что один из его новорожденных малышей умер — пара ждала близнецов. Мы собрали звезд, которым пришлось пережить подобный момент и в своей жизни.
Один из самых любимых актеров миллионов в свое время пережил настоящую трагедию. Актер вместе со своей возлюбленной ждал малыша, но накануне родов врачи шокировали пару, сообщив, что ребенок умер в утробе. Девушка звезды родила уже мертвого ребенка. Но и на этом страдания Ривза не закончились — буквально через несколько лет после смерти его дочери возлюбленная Киану погибла в автомобильной аварии.
У голливудского актера была довольно счастливая семья — Траволта был женат на Келли Престон, с которой в общей сложности прожил 30 лет, также у пары был сын Джетт. Джон обожал своего ребенка и ни в чем ему не отказывал. Трагедия произошла в тот момент, когда никто этого не ждал. Молодому человеку было 16 лет, когда он отправился в семейный дом на Багамах. Джетт упал в ванной комнате и ударился головой. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Траволта до сих пор не может смириться с тем, что подобное вообще могло произойти в его жизни. Звезда «Криминального чтива» признается, что не проходит и дня, чтобы он не думал о сыне.
Красотка, которую мы все помним еще по ленте «Голубая лагуна», была невероятно успешна еще в конце 80-х. Однако в личной жизни звезды все было не так гладко. Только в 2001 году актриса смогла удачно выйти замуж за продюсера Криса Хенчи. У пары родилось несколько детей, но в семье есть и трагическая история, о которой Брук не очень любит рассказывать. Шилдс решилась на процедуру ЭКО, однако беременность закончилась выкидышем. Звезда вместе с мужем очень тяжело переживала этот момент.
Беременность Селин Дион невероятно обрадовала поклонников звезды. Но что артистка на самом деле переживала во время беременности, она рассказала несколькими годами позже. Выяснилось, что Селин была беременна тремя детьми, и все же выжили лишь двое. Третий ребенок звезды погиб на ранних сроках. Как считает сама звезда, малыш пожертвовал собой, чтобы у его братьев было больше шансов выжить.