Звезды, потерявшие детей

Многие так и не смогли смириться с произошедшим.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Потеря ребенка — самое ужасное, что может случиться в жизни любого родителя. Многим знаменитостям с мировым именем также приходилось сталкиваться с подобной ситуацией, к сожалению, от этого никто не застрахован.

Видео дня

Так, Криштиану Роналду недавно поделился в своем блоге печальной новостью о том, что один из его новорожденных малышей умер — пара ждала близнецов. Мы собрали звезд, которым пришлось пережить подобный момент и в своей жизни.

Киану Ривз

Один из самых любимых актеров миллионов в свое время пережил настоящую трагедию. Актер вместе со своей возлюбленной ждал малыша, но накануне родов врачи шокировали пару, сообщив, что ребенок умер в утробе. Девушка звезды родила уже мертвого ребенка. Но и на этом страдания Ривза не закончились — буквально через несколько лет после смерти его дочери возлюбленная Киану погибла в автомобильной аварии.

Джон Траволта

У голливудского актера была довольно счастливая семья — Траволта был женат на Келли Престон, с которой в общей сложности прожил 30 лет, также у пары был сын Джетт. Джон обожал своего ребенка и ни в чем ему не отказывал. Трагедия произошла в тот момент, когда никто этого не ждал. Молодому человеку было 16 лет, когда он отправился в семейный дом на Багамах. Джетт упал в ванной комнате и ударился головой. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Траволта до сих пор не может смириться с тем, что подобное вообще могло произойти в его жизни. Звезда «Криминального чтива» признается, что не проходит и дня, чтобы он не думал о сыне.

Брук Шилдс

Красотка, которую мы все помним еще по ленте «Голубая лагуна», была невероятно успешна еще в конце 80-х. Однако в личной жизни звезды все было не так гладко. Только в 2001 году актриса смогла удачно выйти замуж за продюсера Криса Хенчи. У пары родилось несколько детей, но в семье есть и трагическая история, о которой Брук не очень любит рассказывать. Шилдс решилась на процедуру ЭКО, однако беременность закончилась выкидышем. Звезда вместе с мужем очень тяжело переживала этот момент.

Селин Дион