Сбросившая 35 килограммов актриса раскрыла секрет похудения

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, раскрыла секрет похудения. Соответствующую информацию публикует The Sun.

Фото: Danny Moloshok / Reuters Danny Moloshok / Reuters

Звезда фильма «Идеальный голос» рассказала, что придерживается определенного плана питания, который помог ей в борьбе с лишними весом. По ее словам, она плотно завтракает, а затем постепенно уменьшает количество пищи в порциях в течение дня. Таким образом ей удается потреблять меньше калорий, не чувствуя при этом голода.

Например, чаще всего на завтрак артистка предпочитает омлет с овощами, кашу с фруктами или авокадо с копченым лососем. Обедает Уилсон, как правило, в три часа дня, выбирая запеченные овощи с рыбой или продукты с высоким содержанием углеводов. Ужин знаменитости состоит из небольшой порции белка и свежих овощей. Отмечается, что вместо перекусов актриса пьет воду или зеленый чай.