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1 час назад

Дана Борисова показала тело через неделю после липосакции

Клео.Ру

Тело телеведущей покрыто гематомами, но она довольна и призывает всех не ужасаться. Дана пояснила, что красота еще будет, а окончательный результат можно будет оценить спустя полгода.

Дана Борисова показала тело через неделю после липосакции
Фото: СоцсетиСоцсети

Не без труда, но Дана все же поборола свою зависимость. Она уже который год не прикасается к алкоголю и к различным медикаментозным препаратам, из-за которых в свое время у нее возникли проблемы.

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Вместо этого у Даны появилось новое увлечение: теперь она занимается совершенствованием собственного лица и тела. Глядя на фотографии Борисовой еще несколько лет назад, многие удивлялись, что женщина, которой уже исполнилось 40 лет, при своем плохом анамнезе умудрилась сохранить хорошую фигуру и привлекательную внешность. Многие считали, что заслуга этого в потрясающей генетике.

Буквально полгода назад Дана призналась, что на самом деле все не так хорошо. В последнее время она все-таки начала поправляться, причем заметно. Дана даже рискнула и опубликовала в социальной сети свои фотографии в купальнике без фотошопа.

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Многие похвалили ее за смелость, но оказалось, что сама звезда таким качеством тела недовольна. Сразу после этого она отправилась на липосакцию. Спустя еще несколько месяцев, Дана показала итоги работы проделанной хирургом. Поклонники ее не оценили.

Кожа на животе без жира ложилась буграми. Все это выглядело очень странно, словно перетянутая мебель, о чем пользователи сети поспешили сообщить в комментариях под постом.

Соцсети

Звезда решила на этом не останавливаться. Буквально неделю назад она вновь легла под нож хирурга. В этот раз Борисовой убирали жир с боков и спины, чтобы сформировать красивую, четко очерченную талию.

Через неделю Борисова сняла бандаж и показала, как теперь выглядит ее тело. Итоги произвели шокирующее впечатление на подписчиков. Спина была буквально усыпана гематомами. Все это выглядело очень пугающе.

Соцсети

Дана написала, что она промежуточным результатом довольна. Как будет выглядеть фигура в итоге, можно полноценно оценить лишь спустя полгода.

Звёзды,Дана Борисова,
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