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4 часа назад

Эзру Миллера опять арестовали за нападение

Мария Каткова

Американский актер Эзра Миллер вновь угодил в скандал на Гавайях. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на KITV4.

Эзру Миллера опять арестовали за нападение
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Инцидент со звездой произошел в ночь на 19 апреля. В комплексе, где живет актер, он поссорился с другой женщиной и бросил в нее стул. На лице пострадавшей остался шрам. В чем заключалась причина ссоры — неизвестно.

Также сообщается, что актер был доставлен в полицию, но потом его выпустили для дальнейшего расследования.

Это — не первый скандал с участием актера на Гавайях. В конце марта очевидцы опубликовали ролик, на котором Миллер набросился на поклонницу. Женщина подошла к нему, а он начал ее душить. Из-за этого скандала Эзру Миллера в роли Флэша потребовали заменить на другого актера.

Звёзды,Эзра Миллер,
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