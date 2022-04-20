Эзру Миллера опять арестовали за нападение

Американский актер Эзра Миллер вновь угодил в скандал на Гавайях. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на KITV4.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Инцидент со звездой произошел в ночь на 19 апреля. В комплексе, где живет актер, он поссорился с другой женщиной и бросил в нее стул. На лице пострадавшей остался шрам. В чем заключалась причина ссоры — неизвестно.

Также сообщается, что актер был доставлен в полицию, но потом его выпустили для дальнейшего расследования.