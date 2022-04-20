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2 часа назад

Жена Богомазова рассказала о конфликтах в "Отпетых мошенниках"

Мария Каткова

Жена экс-участника группы "Отпетые мошенники" Гарика Богомазова Виктория рассказала о травле в коллективе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Жена Богомазова рассказала о конфликтах в "Отпетых мошенниках"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виктория отметила, что до сих пор шокирована смертью Тома Хаоса. Она также раскритиковала Сергея Аморалова за интервью каналу "Алена, блин!".

По словам Виктории, она до сих пор не смотрела этот выпуск. Она отметила, что Аморалов переложил на нее всю вину, но она пыталась урегулировать вопрос после того, как он написал досудебное претензии.

"Я звонила и писала Сергею, чтобы урегулировать конфликт после написания им досудебных претензий. В ответ тишина, поэтому говорить, что двух дней не хватило, чтобы урегулировать этот конфликт, — просто вранье с его стороны"

Жена экс-участника группы также отметила, что Том Хаос был подавлен из-за тролли, которая велась в социальных сетях группы.

"В ноябре Слава писал и звонил Аморалову, даже, несмотря на конфликт, хотел вернуться в группу, но Сергей не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Я и Гарик пытались созвониться. Этому свидетели даже ребята из съемочной группы"

Ранее сообщалось, что скончался экс-солист "Отпетых мошенников" Том Хаос.

Звёзды,Сергей Аморалов,
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