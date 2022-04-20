Жена Богомазова рассказала о конфликтах в "Отпетых мошенниках"

Виктория отметила, что до сих пор шокирована смертью Тома Хаоса. Она также раскритиковала Сергея Аморалова за интервью каналу "Алена, блин!".

По словам Виктории, она до сих пор не смотрела этот выпуск. Она отметила, что Аморалов переложил на нее всю вину, но она пыталась урегулировать вопрос после того, как он написал досудебное претензии.