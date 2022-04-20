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2 часа назад

Киркоров задумался о новом имени для дочери

Мария Каткова

Киркоров задумался о том, что мог бы назвать свою дочь по-другому. Об этом он заявил в эфире шоу "Маска" во время разговора с Региной Тодоренко.

Киркоров задумался о новом имени для дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая рассказала, что ее бабушку зовут Валенсия. Это имя очень поправилось артисту.

"Если бы я знал раньше, я бы дочку так назвал. Представляешь, как красиво — Валерия Филипповна!"

Сейчас Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Аллу-Викторию и Мартина-Кристина. Они родились в 2011 и 2012 году от суррогатной матери. Девочку назвали в честь матери певца и Аллы Пугачевой.

Ранее сообщалось, что Киркоров отказался от съемок в "Маске" из-за зефира.

Звёзды,Регина Тодоренко,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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