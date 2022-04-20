Киркоров задумался о новом имени для дочери

Киркоров задумался о том, что мог бы назвать свою дочь по-другому. Об этом он заявил в эфире шоу "Маска" во время разговора с Региной Тодоренко.

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Телеведущая рассказала, что ее бабушку зовут Валенсия. Это имя очень поправилось артисту.

"Если бы я знал раньше, я бы дочку так назвал. Представляешь, как красиво — Валерия Филипповна!"