Киркоров задумался о новом имени для дочери

Киркоров задумался о том, что мог бы назвать свою дочь по-другому. Об этом он заявил в эфире шоу "Маска" во время разговора с Региной Тодоренко.
Телеведущая рассказала, что ее бабушку зовут Валенсия. Это имя очень поправилось артисту.
"Если бы я знал раньше, я бы дочку так назвал. Представляешь, как красиво — Валерия Филипповна!"
Сейчас Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Аллу-Викторию и Мартина-Кристина. Они родились в 2011 и 2012 году от суррогатной матери. Девочку назвали в честь матери певца и Аллы Пугачевой.
Ранее сообщалось, что Киркоров отказался от съемок в "Маске" из-за зефира.