Какие грязные секреты вылезли наружу в суде между Деппом и Херд

Скандал вокруг развода Джонни Деппа и Эмбер Херд и не думает сбавлять обороты: начался очередной судебный процесс, на котором актеры продолжили обмениваться взаимными обвинениями. Какие шокирующие секреты звезд всплыли в ходе новых разбирательств между экс-супругами, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

На новых судебных заседаниях планировали обсуждать иск о клевете, выдвинутый Джонни Деппом против Эмбер Херд. Однако в ходе слушаний всплыли новые подробности скандального брака звезд. Так, актриса обвинила (в который раз, кстати) экранного Капитана Джека Воробья в насилии. По ее словам, он напал на нее практически сразу после свадьбы во время поездки в Австралию.

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«Через три дня после прибытия в Австралию с ней произошли ужасные вещи. Он сорвал с нее ночную рубашку, прижал ее к бару и бросал в нее бутылки. Затем он таскал ее по полу по битому стеклу и бил ее ногами. Он говорил, что хочет убить ее, потому что ненавидит»,

— заявила адвокат актрисы во время заседания.

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Спустя несколько дней на повторном слушании в суде выступили семейный психолог бывших супругов и ассистент Эмбер Херд. Доктор Андерсон, консультирующий пару, когда звезды были еще вместе, вспомнила, что актриса практически не давала Деппу слова и была очень агрессивна настроена к нему даже во время сессии. Также она заявила, что часто инициатором драк выступала именно девушка.

«Если он собирался уйти, то она могла ударить его, чтобы задержать его. Они оба были жертвами жесткого обращения в детстве, но Джонни долгое время удавалось сдерживать свои агрессивные порывы, но отношения с Херд сильно изменили его. Тем не менее он действительно избивал актрису, и я могу подтвердить этот факт»,

— рассказал специалист.

Помощница Эмбер — Кейт Джеймс — же призналась присяжным, что во время работы актриса «кричала на нее по телефону», а также подвергала ее «шквалу оскорбительных сообщений днем и ночью».

«Посреди ночи, между 2 и 4 часами утра, мог начаться шквал сообщений. Бессвязный, бессмысленный, просто чтобы на кого-то наброситься. Без каких-либо конкретных причин»,

— вспомнила ассистентка.

Ассистентка также отметила, что считает Джонни Деппа хорошим человеком. По ее словам, он всегда был «настоящим южным джентльменом» и показался ей «мирным, почти застенчивым и очень тихим». Джеймс отметила, что никогда не видела, чтобы он терял самообладание. К тому же jyf заявила, что «никогда» не видела Херд с подбитыми глазами, порезами, припухлостями и другими повреждениями, на которые актриса ранее жаловалась в суде.

На следующем судебном заседании Джонни Депп продемонстрировал серию снимков, сделанных в 2015 году. На них актер был весь в синяках и царапинах. К слову, до этого эти снимки в деле не фигурировали. За подлинность фотографий ручается бывший телохранитель звезды. Он подчеркнул, что фото были сделаны на случай, если Херд попытается выдвинуть обвинения против экс-супруга.

«Я настаивал, что он должен прекратить эти отношения, как только впервые увидел последствия их ссоры. Все эти отметины довольно серьезные»,

— сказал он в зале суда. Мужчина подчеркнул, что снимки были сделаны в разное время. Они могут служить доказательством того, что Эмбер не раз применяла насилие против Джонни, когда они были женаты.

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Актер также дал показания в суде против экс-супруги. Выступая перед присяжными, Депп сказал, что обвинения его бывшей жены разрушили его карьеру.

«Сначала ты Золушка, а через долю секунды ты уже Квазимодо. Я этого не заслужил, и мои дети тоже»,

— заявил Джонни. Актер объяснил, что он подал иск к бывшей супруге только чтобы «очистить свое имя».

«Моя цель — правда. Я сам никогда не доходил до того, чтобы каким-либо образом ударить мисс Херд, и я никогда в жизни не ударял ни одну женщину»,

— подытожил экранный Капитан Джек Воробей.

Актёр также рассказал, что поначалу все было «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Депп даже описал один странный «ритуал», который Эмбер делала каждый вечер. Актриса разувала его и давала бокал вина. Правда, один раз он снял ботинки самостоятельно, чем чуть не вызвал у жены истерику: ее трясло от нарушенного распорядка. После этого звезда «Пиратов Карибского моря» стал замечать за Херд и другие странности.