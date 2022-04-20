Врач Деппа рассказал, как искал отрубленный кончик его пальца

Личный врач Джонни Деппа Дэвид Киппер рассказал о случае, который произошел с актером в 2015 году. Об этом сообщает Variety.

Как рассказал Киппер, Эмбер Херд бросила в Деппа бутылку, об которую он поранился. После этого ему потребовалась экстренная помощь, которую оказал врач. Он попросил других сотрудников поискать кончик отрубленного пальца. Его нашел шеф-повар.

Экс-супруга Деппа Эмбер Херд отрицает все обвинения. Она заявил, что актер душил и изнасиловал ее, а поранился об телефон. Киппер же заявил, что не видел ссадин на актрисе.