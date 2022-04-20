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3 часа назад

Пригожин высказался о конфликте Крапивиной и Данилко

Мария Каткова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением о конфликте экс-продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной и Андрея Данилко. Он высказал его в интервью с "Московским комсомольцем".

Пригожин высказался о конфликте Крапивиной и Данилко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что считает этот конфликт бессмысленным, так как звезды лишь обмениваются негативом и оскорблениями.

"Они все явки, адреса друг друга сливают сегодня. Но зато теперь мы знаем, кто что нюхает, курит. Это интересные новости!"

Нателлу Крапивину он назвал хорошим продюсером, но заявил, что не питает к ней симпатии из-за хладнокровия и цинизма, которые ей присущи.

"Мне жаловались многие организаторы, из которых Крапивина выжимала, по их словам, все соки. Она жестко строит отношения с людьми, бескомпромиссно. Но в нашем деле важна деликатность и воспитанность, чего у Крапивиной, на мой взгляд, нет"

Про Андрея Данилко он также высказался исключительно в положительным ключе. Когда Пригожин пересекался с ним ранее, певец оставлял у него исключительно положительные впечатления.

"Об Андрее ничего плохого припомнить не могу, правда, я его давно не видел, может, у него что-то изменилось"

Ранее сообщалось, что Пригожин оказался втянут в конфликт со Шнуровым.

Звёзды,Нателла Крапивина,Андрей Данилко,Иосиф Пригожин,Светлана Лобода,
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