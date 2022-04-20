Пригожин высказался о конфликте Крапивиной и Данилко

Продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением о конфликте экс-продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной и Андрея Данилко. Он высказал его в интервью с "Московским комсомольцем".
Он отметил, что считает этот конфликт бессмысленным, так как звезды лишь обмениваются негативом и оскорблениями.
"Они все явки, адреса друг друга сливают сегодня. Но зато теперь мы знаем, кто что нюхает, курит. Это интересные новости!"
Нателлу Крапивину он назвал хорошим продюсером, но заявил, что не питает к ней симпатии из-за хладнокровия и цинизма, которые ей присущи.
"Мне жаловались многие организаторы, из которых Крапивина выжимала, по их словам, все соки. Она жестко строит отношения с людьми, бескомпромиссно. Но в нашем деле важна деликатность и воспитанность, чего у Крапивиной, на мой взгляд, нет"
Про Андрея Данилко он также высказался исключительно в положительным ключе. Когда Пригожин пересекался с ним ранее, певец оставлял у него исключительно положительные впечатления.
"Об Андрее ничего плохого припомнить не могу, правда, я его давно не видел, может, у него что-то изменилось"
Ранее сообщалось, что Пригожин оказался втянут в конфликт со Шнуровым.