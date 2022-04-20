Пригожин высказался о конфликте Крапивиной и Данилко

"Мне жаловались многие организаторы, из которых Крапивина выжимала, по их словам, все соки. Она жестко строит отношения с людьми, бескомпромиссно. Но в нашем деле важна деликатность и воспитанность, чего у Крапивиной, на мой взгляд, нет"