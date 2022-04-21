Тимоти Шаламе подозревают в романе с нигерийской моделью

На днях знаменитый актер был замечен на музыкальном фестивале с девушкой.

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Актер Тимоти Шаламе на днях был замечен на музыкальном фестивале Coachella в компании нигерийской модели Сары Талаби. Окружающие посчитали, что у молодых людей романтические отношения, так как они откровенно целовались недалеко от сцены.