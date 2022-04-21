Тимоти Шаламе подозревают в романе с нигерийской моделью

На днях знаменитый актер был замечен на музыкальном фестивале с девушкой.
Актер Тимоти Шаламе на днях был замечен на музыкальном фестивале Coachella в компании нигерийской модели Сары Талаби. Окружающие посчитали, что у молодых людей романтические отношения, так как они откровенно целовались недалеко от сцены.
Молодые люди отказались комментировать свои отношения. Напомним, что ранее Шаламе встречался с Лилли Роуз Депп и имел короткий роман с Эйсой Гонсалес. Актер не акцентирует внимание на своей личной жизни и не комментирует слухи.