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2 часа назад

Тимоти Шаламе подозревают в романе с нигерийской моделью

runews24.ruиещё 1

На днях знаменитый актер был замечен на музыкальном фестивале с девушкой.

Тимоти Шаламе подозревают в романе с нигерийской моделью
Фото: runews24.rurunews24.ru

Актер Тимоти Шаламе на днях был замечен на музыкальном фестивале Coachella в компании нигерийской модели Сары Талаби. Окружающие посчитали, что у молодых людей романтические отношения, так как они откровенно целовались недалеко от сцены.

Молодые люди отказались комментировать свои отношения. Напомним, что ранее Шаламе встречался с Лилли Роуз Депп и имел короткий роман с Эйсой Гонсалес. Актер не акцентирует внимание на своей личной жизни и не комментирует слухи.

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