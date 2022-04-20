Что известно о юной девушке 81-летнего Аль Пачино

Один из главных голливудских сердцеедов Аль Пачино, которому, к слову, в 2022 году исполняется 82 года, закрутил роман с 28-летней девушкой по имени Нур Альфалла. Что известно об избраннице актера, читайте в материале «Рамблера.

Фото: Legion-media Legion-media

Новости об отношениях пары появились в середине апреля после того, как звезда «Крестного отца» был замечен со спутницей за совместным ужином в Лос-Анджелесе. Позже стало известно, что Аль Пачино и ТВ-продюсер Нур Альфалла сошлись еще в 2020 году в разгар пандемии коронавируса. Инсайдер Daily Mail отметил, что девушку не смущает возраст избранника – и даже то, что ее отец младше актера.

Legion-media

Отметим, что Нур и раньше предпочитала ухажеров постарше. До Аль Пачино она встречалась с фронтменом Rolling Stones Миком Джаггером. На момент их отношений с Альфаллой рокеру было 74 года, а ей всего лишь 22. Уже тогда девушке приходилось оправдываться перед прессой за свои отношения и объяснять, что солидный возраст избранника ее не смущает.

«Сердце не знает, что видит, оно знает только то, что чувствует. Это были мои первые серьезные отношения, но это было счастливое время для меня»,

— рассказывала Нур журналистам издания Hello!

После расставания с Миком, девушке приписывали роман с режиссером Клинтом Иствудом. Однако сама Нур неоднократно опровергала эти слухи и лишь говорила, что она просто близкий друг его семьи: «Мы не встречаемся!».

Legion-media

В 2018 году Нур встречалась с миллиардером и филантропом Николасом Берггрюеном, которому сейчас 60 лет. Что интересно, ее избранник особенно не похож на завидную добычу для охотниц за состоянием. В зрелом возрасте он отказался от частного джета и несколько лет путешествовал по миру налегке (в газетах его даже называли «бездомным миллионером»). Кстати, недавно он обзавелся двумя детьми от суррогатных матерей и обосновался в Калифорнии.

Отметим, что западные СМИ также подчеркивают, что интерес Нур к состоятельным мужчинам не связан с мечтой обогатиться за их счет. Она и сама родом из обеспеченной семьи, ее детство прошло в престижном районе Беверли-Хиллз. Девушка училась в Школе кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а потом устроилась работать кинопродюсером. В настоящее время Альфалла является вице-президентом Lynda Obst Productions в Sony, а также, как пишут в прессе, работает над двумя художественными фильмами.

В 2013 году газета New York Post сообщила, что состояние семьи Нур оценивается девятизначными цифрами.