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58 минут назад

Наследница Агутина и Варум выступила на разогреве у Bon Jovi

Мира Маркина

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум по имени Елизавета-Мария живет в США с 4 лет. На днях Елизавете исполнилось 23 года. Девушка, известная как Liz, решила пойти по стопам родителей и податься в творческую профессию: она увлекается рок-музыкой. Несколько лет назад Елизавета создала свою группу под названием Bruvvi band. На днях группа работала на разогреве у известнейшей рок-группы Bon Jovi.

Наследница Агутина выступила на разогреве у Bon Jovi
Фото: РамблерРамблер

После выступления группа поделилась своими впечатлениями в соцсетях.

"Кто-нибудь может сказать еще раз, как это произошло? Спасибо Бон Джови, спасибо FLA Live Arena и спасибо BRUVS [поклонники группы - прим.ред], за то, что дали нам возможность поверить в себя и сделать эту глупость, которую мы делаем. Мы здесь с вами на всю жизнь, и если бы мы могли вытатуировать все ваши имена, мы бы это сделали. Весь день все в любви, нам так повезло", - отметила группа в соцсетях.

Группа Bruvvi band после выступления (Елизавета Агутина вторая слева). Источник: соцсети группы

Елизавета общается в основном на английском и прилетает в Россию редко. Родители никак не помогают девушке в продвижении по музыкальной карьерной лестнице. Леонид Агутин не раз отмечал достижения дочери.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова ждет первенца.

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