Наследница Агутина выступила на разогреве у Bon Jovi

"Кто-нибудь может сказать еще раз, как это произошло? Спасибо Бон Джови, спасибо FLA Live Arena и спасибо BRUVS [поклонники группы - прим.ред], за то, что дали нам возможность поверить в себя и сделать эту глупость, которую мы делаем. Мы здесь с вами на всю жизнь, и если бы мы могли вытатуировать все ваши имена, мы бы это сделали. Весь день все в любви, нам так повезло", - отметила группа в соцсетях.