Дочь Пригожина рассказала о беременности

Токсикоз меня не мучил. От слова совсем. С одной стороны повезло, с другой — может, чуть-чуть схуднула бы, Но ничего, думаю, у меня все получится после родов. Что касается вкусовых предпочтений, то меня не тянет на соленое, как многих беременных. Но Я совсем не ем мясо, меня просто воротит от него! Надеюсь, это пройдет. А ведь раньше жить не могла без этого продукта! С удовольствием ем овощи — огурцы, помидоры, налегаю на ягоды (очень люблю голубику, вот сейчас пишу и думаю, где бы ее достать !), фрукты, питаюсь умеренно,