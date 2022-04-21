Дочь Пригожина рассказала о беременности

25-летняя дочь Иосифа Пригожина скоро впервые станет мамой. Девушка недавно рассекретила свое положение. Даная призналась, что токсикоз ее не мучает, однако вкусовые предпочтения несколько поменялись. Дочь продюсера рассказала о своем питании. Она отметила, что очень любит разные блюда из мяса, но сейчас не может даже смотреть на этот продукт, хотя до беременности не могла без него обойтись.
Токсикоз меня не мучил. От слова совсем. С одной стороны повезло, с другой — может, чуть-чуть схуднула бы, Но ничего, думаю, у меня все получится после родов. Что касается вкусовых предпочтений, то меня не тянет на соленое, как многих беременных. Но Я совсем не ем мясо, меня просто воротит от него! Надеюсь, это пройдет. А ведь раньше жить не могла без этого продукта! С удовольствием ем овощи — огурцы, помидоры, налегаю на ягоды (очень люблю голубику, вот сейчас пишу и думаю, где бы ее достать !), фрукты, питаюсь умеренно,
— поделилась Даная Пригожина.
(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
К слову, дочь продюсера вышла замуж за возлюбленного Евгения 3 марта 2022 года. Она делилась снимками с торжества в личном блоге. Наследница Пригожина познакомилась с молодым человеком 2 года назад. Он долго добивался внимания девушки. В итоге Даная поняла, что встретила прекрасного мужчину.
Напомним, от первого брака у Иосифа Пригожина есть двое детей. Сын Дмитрий родился в 1989 году, а дочь Даная появилась на свет в 1997 году. Гражданская жена продюсера Лейла Фаттахова подарила ему наследницу. Елизавета родилась в 1999 году. Девушка часто проводит время с папой. А в 2004 году Иосиф Пригожин женился на певице Валерии. Артистка смогла найти общий язык с детьми супруга.