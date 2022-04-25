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3 часа назад

Сын Вуди Аллена продал дом неизвестному

Lenta.ruиещё 2

Сын режиссера Вуди Аллена Ронан Фэрроу и его партнер Джон Ловетт продали дом в Лос-Анджелесе. Пара получила за объект два миллиона долларов, уточняет Dirt.

Сын Вуди Аллена продал дом неизвестному
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналист и сценарист приобрели особняк площадью 176,5 квадратного метра в 2018 году за 1,9 миллиона долларов. Внутри него три спальни и три ванные. Главные отличия интерьера — деревянные полы во всех помещениях, цилиндрический сводчатый потолок в гостиной с каменным камином, обои с цветочным принтом в столовой, мраморные столешницы на кухне и большое количество ярких деталей.

Вокруг дома установлена железная изгородь с деревянными воротами. Помимо основного здания, оформленного в белый и красный цвета, на покрытом газоном участке имеются бассейн, SPA-зона, несколько террас, одна из которых оборудована проектором для просмотра фильмов, и небольшой коттедж с дополнительной ванной и небольшой кухней.

Звёзды,Вуди Аллен,
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