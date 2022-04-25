Сын Вуди Аллена продал дом неизвестному

Сын режиссера Вуди Аллена Ронан Фэрроу и его партнер Джон Ловетт продали дом в Лос-Анджелесе. Пара получила за объект два миллиона долларов, уточняет Dirt.

Журналист и сценарист приобрели особняк площадью 176,5 квадратного метра в 2018 году за 1,9 миллиона долларов. Внутри него три спальни и три ванные. Главные отличия интерьера — деревянные полы во всех помещениях, цилиндрический сводчатый потолок в гостиной с каменным камином, обои с цветочным принтом в столовой, мраморные столешницы на кухне и большое количество ярких деталей.