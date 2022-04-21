Супруг Надежды Бабкиной уехал из России из-за бизнеса

Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор пока покинул Россию из-за необходимости ведения бизнеса. По словам артистки, в настоящее время ее супруг находится на Бали, где у него «свой свечной завод».

Отметим, что Надежда Бабкина живет в гражданском браке с Евгением Гором уже 18 лет. У супругов 30-летняя разница в возрасте, однако их это не смущает. Пара не обращает внимание на мнение окружающих по поводу их брака.