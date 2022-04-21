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3 часа назад

Супруг Надежды Бабкиной уехал из России из-за бизнеса

runews24.ru

Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор пока покинул Россию из-за необходимости ведения бизнеса. По словам артистки, в настоящее время ее супруг находится на Бали, где у него «свой свечной завод».

Супруг Надежды Бабкиной уехал из России из-за бизнеса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, Гор занимается изготовлением различных компонентов для косметических средств. Как отметила артистка, Гору проще работать «оттуда».

Отметим, что Надежда Бабкина живет в гражданском браке с Евгением Гором уже 18 лет. У супругов 30-летняя разница в возрасте, однако их это не смущает. Пара не обращает внимание на мнение окружающих по поводу их брака.

Звёзды,Евгений Гор,
18+
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