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36 минут назад

Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру

Мира Маркина

Российская модель Ирина Шейк поделилась сексапильными черно-белыми снимками в бикини на своей страничке в соцсетях.

Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру
Фото: СоцсетиСоцсети

Ирина сохранила безупречную фигуру несмотря на рождение ребенка. Это подчеркнул и раздельный купальник, выбранный моделью для снимков.

Соцсети

Шейк неоднократно рассказывала в интервью, что садится на строгую диету только перед важными съемками. А в остальное время модель просто ограничивает сладости и выпечку и питается дробно. Также Ирина занимается спортом, чтобы поддерживать идеальную форму.

Ранее «Рамблер» писал о том, что происходит в отношениях актера Брэдли Купера и Ирины Шейк.

Звёзды,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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