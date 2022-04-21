Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру

Российская модель Ирина Шейк поделилась сексапильными черно-белыми снимками в бикини на своей страничке в соцсетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Ирина сохранила безупречную фигуру несмотря на рождение ребенка. Это подчеркнул и раздельный купальник, выбранный моделью для снимков.

Соцсети

Шейк неоднократно рассказывала в интервью, что садится на строгую диету только перед важными съемками. А в остальное время модель просто ограничивает сладости и выпечку и питается дробно. Также Ирина занимается спортом, чтобы поддерживать идеальную форму.