Евгений Плющенко показал редкое фото старшего сына

Евгений Плющенко — многодетный отец, у него трое сыновей. Младших Александра и Арсения публика регулярно видит в социальных сетях и отца, и матери, а вот старший сын фигуриста Евгений нечасто доступен публике. Несколько часов назад Евгений дал возможность фанатам рассмотреть Егора.

Фото: Eva.ru Eva.ru

В первом браке у Евгения Плющенко родился сын, которого назвали Егор. Отношения с мамой мальчика у фигуриста не сложились, он ушел от Марии, когда она находилась на восьмом месяце беременности. В 2008 года пара официально развелась, а сын теперь носит фамилию матери. Долгое время Евгений не общался с наследником, но несколько лет назад отношения между родными наладились.

В этому году Егору исполнится 16 лет, он не стремится к публичности, о нем мало что известно. Хотя недавно Плющенко признался, что его старший сын любит экстремальные виды спорта.

соцсети

Несколько часов назад Плющенко опубликовал совместный снимок с Егором. Отец и сын стоят рядом в обнимку, мальчик практически сравнялся ростом со знаменитым отцом. Фанаты фигуриста признались, что парень стал очень на него похожим, можно даже не объяснять, что на фото родственники. Егору пожелали успехов и, конечно, все рады, что родные находят общий язык, это очень важно.