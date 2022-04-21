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39 минут назад

Кушанашвили рассказал о конфликте Пугачевой и Королевой

Диана Товсепова

Эпатажный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили появился в шоу «Алена, блин!» и рассказал, почему конфликтовали Наташа Королева и Алла Пугачева.

Кушанашвили рассказал о конфликте Пугачевой и Королевой
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Оказывается, Королева рассказывала Отару о "стычке" с Примадонной.

«Королева мне рассказала, что у нее была стычка с Пугачевой. Это первые грузинские дельфины и туркменская русалка только пошли. Наташа шла на сцену. Алла ее одернула и говорит: «Ты откуда такая?» После «Утренняя почта» показала клипы Королевой. Я скажу, что Игорь Николаев не писал для Наташи Королевой проходимых песен. Он мастер писать», — рассказал Отар.

По его словам, взгляд Аллы Борисовны буквально пригвождает людей.

«Я не могу его описать как устрашающий. Он такой пронзительный. Ты не можешь ничего сделать. Я всегда цепенел. Если у человека не задалась карьера, то списывают на Аллу. Но она теперь не отвечает», — рассказал телеведущий.

Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров прокомментировал слухи о ссоре с Пугачевой.

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