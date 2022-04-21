Кушанашвили рассказал о конфликте Пугачевой и Королевой

Эпатажный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили появился в шоу «Алена, блин!» и рассказал, почему конфликтовали Наташа Королева и Алла Пугачева.
Оказывается, Королева рассказывала Отару о "стычке" с Примадонной.
«Королева мне рассказала, что у нее была стычка с Пугачевой. Это первые грузинские дельфины и туркменская русалка только пошли. Наташа шла на сцену. Алла ее одернула и говорит: «Ты откуда такая?» После «Утренняя почта» показала клипы Королевой. Я скажу, что Игорь Николаев не писал для Наташи Королевой проходимых песен. Он мастер писать», — рассказал Отар.
По его словам, взгляд Аллы Борисовны буквально пригвождает людей.
«Я не могу его описать как устрашающий. Он такой пронзительный. Ты не можешь ничего сделать. Я всегда цепенел. Если у человека не задалась карьера, то списывают на Аллу. Но она теперь не отвечает», — рассказал телеведущий.
Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров прокомментировал слухи о ссоре с Пугачевой.