Кушанашвили рассказал о конфликте Пугачевой и Королевой

«Королева мне рассказала, что у нее была стычка с Пугачевой. Это первые грузинские дельфины и туркменская русалка только пошли. Наташа шла на сцену. Алла ее одернула и говорит: «Ты откуда такая?» После «Утренняя почта» показала клипы Королевой. Я скажу, что Игорь Николаев не писал для Наташи Королевой проходимых песен. Он мастер писать», — рассказал Отар.