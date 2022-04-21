Ида Галич раскрыла правду о пластике лица

Популярная российская блогерша Ида Галич показала тело после похудения и раскрыла правду о пластике лица, включая инъекции ботокса в лоб. Соответствующая информация появилась на ее странице во «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, 31-летняя знаменитость разместила фотографию, на которой она позирует в ванной комнате в нижнем белье с леопардовом принтом и черном топе на тонких бретельках. На кадре видно, что Галич обмотала голову полотенцем и разместила под глазами косметические патчи. Также инфлюэнсерша рассказала о том, как сбрасывает лишний вес.

«Месяц ем сладкое только по субботам. Месяц, как занимаюсь боксом, хожу на пилатес и йогу. Подобрала подходящие витамины. Чувствую себя здорово! Наконец я что-то ем или не ем не ради «красоты», а ради себя, ради своего самочувствия и здоровья. Мне предстоит много работы, но я уже очень радуюсь своему отражению в зеркале»,

— призналась она.

По словам Галич, в прессе и в социальных сетях постоянно пишут о том, что она прибегала к пластическим операциям.

«Я правда изменилась. Во-первых, давайте уже примем тот факт, что мой фейс сейчас не такой широкий, даже количество подбородков сократилось. Далее… я полгода занимаюсь своими зубами, изменила прикус у ортодонта, вследствие чего стала более скуластой!»

— прокомментировала блогерша.

Кроме того, звезда заявила, что за два года прошла курс безоперационной подтяжки лица, прибегала к инъекциях ботокса в лоб и геля в губы, а также каждый день делала массаж лица.

«Филлер в скулы я как-то однажды пробовала — не мое. Отекла, как укушенная пчелами собака»,