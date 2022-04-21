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2 часа назад

«Себя в зеркале не узнает, судя по стеклянным глазам»: Кушанашвили раскритиковал Леонтьева

Диана Товсепова

Эпатажный телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» высказался о музыканте Валерии Леонтьеве, а также назвал его настоящий возраст.

«Себя в зеркале не узнает»: Кушанашвили раскритиковал Леонтьева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Артисты не понимают иронию. Они думают: «Кто ты такой, чтобы меня подначивать?» И это действует до сих пор. Они приходят на шоу «Алена, блин!» и говорят: «Это не буду, то не буду». Зачем тогда они нужны? Прогоняй их с площадки своей. Не будут отвечать. Ну и тьфу на них», — рассказал Отар.

Затем Кушанашвили раскритиковал Леонтьева.

«Едва ли Валерий Леонтьев сейчас на меня обижается. Он в свои 177 лет не помнит, кто я такой. Судя по всему, он и себя-то в зеркале не узнает. Судя по стеклянным глазам. Он Игоря Крутого называет Бари Алибасовым», — заявил Отар Кушанашвили.

Ранее мы писали о том, что Леонтьев рассказал о конфликте Пугачевой и Королевой.

Звёзды,Отар Кушанашвили,Валерий Леонтьев,
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