«Себя в зеркале не узнает»: Кушанашвили раскритиковал Леонтьева

«Артисты не понимают иронию. Они думают: «Кто ты такой, чтобы меня подначивать?» И это действует до сих пор. Они приходят на шоу «Алена, блин!» и говорят: «Это не буду, то не буду». Зачем тогда они нужны? Прогоняй их с площадки своей. Не будут отвечать. Ну и тьфу на них», — рассказал Отар.