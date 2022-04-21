Соседи вынудили тяжелобольного Губина съехать из шикарных апартаментов

Звезда 90-х, исполнитель хита «Мальчик-бродяга» в последнее время и сам стал настоящим бродягой. Нерадивые соседи буквально вынудили артиста съехать из его шикарных 4-комнатных апартаментов. Сейчас Андрей живет на съемных квартирах, причем арендует не на длительный срок, а посуточно.

Фото: kleo.ru kleo.ru

Артист не скрывает, что тяжело болен. Порой, единственное, что может заглушить постоянную невыносимую боль – это его собственные песни, которые тот крутит у себя дома чуть не круглосуточно. По словам певца, именно этот факт вместе со сложным характером не позволяет ему завести семью. По словам Андрея, никто не выдерживает.

А вот к пению других людей Губин относится негативно. Так, за стеной поселился сосед, который постоянно поет песни – и Андрею это очень не нравится. Кроме того, исполнителю надоел постоянный ремонт: сначала около 8 месяцев «капиталили» дом, а затем, поочередно, соседи начали ремонт в 5 квартирах, друг за другом. То есть, одни доделали, а другие только начали, и так по кругу.

Постоянный шум и непонятная суета так надоели Андрею, что тот решил покинуть собственную квартиру в поисках покоя и тишины. Но жилье для постоянного проживания он искать не хочет, его пока устраивают однодневные варианты. Так, он рассказывал, что 2 ночи провел на Кутузовском, потом переехал в другое место.

Андрей уверяет, что свою шикарную квартиру продавать не собирается, так как она полностью его устраивает. Конечно, если бы не неуемные соседи. Но он надеется, что скоро все образумится. Он отдохнет, наберется сил и вернется домой. Продавать жилье он не собирается и уверяет, что денег (отчисления с авторских гонораров) ему вполне хватает для достойной жизни.