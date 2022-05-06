Любовницы Джорджа Клуни: с кем звезде приписывали роман

Американский актер Джордж Клуни вот уже восемь лет живет как примерный семьянин. Его избранницей стала Амаль Аламуддин, которой в 2014 году Клуни предложил руку и сердце, отказавшись от статуса голливудского холостяка. С кем приписывали романы знаменитому актеру, расскажет “Рамблер”.

Сальма Хайек

Кадр из фильма "От заката до рассвета"

Джордж и Сальма познакомились на съемочной площадке триллера Роберта Родригеса “От заката до рассвета” в 1996 году. Удивительно, но звезды дружат до сих пор, хотя за эти 26 лет утекло много воды. Джордж счастливо женат на Амаль. Он впервые стал отцом в 56. Сальма в восторге от своего мужа Франсуа-Анри Пино, с которым ее связывает бурный роман и общая дочь Валентина Палома. Семьи актеров дружны. В 2016 году они даже вместе отправились в Ватикан на встречу с Папой Франциском. В интервью Сальма и Джордж называют друг друга близкими друзьями.

Но были ли они когда-либо слишком близки? Кто знает…

Шарлиз Терон

Кадр из фильма "Правила виноделов"

Ей было 25, а ему – 39. Вот и все, что известно о вероятном романе между Джорджем Клуни и южноафриканской актрисой Шарлиз Терон. В 2000 году таблоиды тиражировали слух о том, что Клуни пытался отогреться в объятиях Терон после расставания с Селин Балитран – юной официанткой из Парижа.

Джулия Робертс

Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

Джулия Робертс и Джордж Клуни вместе работали над фильмом “Одиннадцать друзей Оушена” (2001). Актеров считают живым доказательством того, что мужчина и женщина могут дружить, в том числе семьями. Например, во время беременности Робертс некоторое время свободно гостила в доме Клуни.

Но стоит знаменитостям оказаться вместе под прицелом фотокамер… на следующий день же в заголовках таблоидов запестрит слух о романе между Клуни и Робертс. Актеры действительно неоднозначно ведут себя на мероприятиях: смешат друг друга, держатся за руки и постоянно обнимаются.

Рене Зеллвегер

Кадр из фильма "Любовь вне правил"

Пыталась ли Рене найти в Джордже своего идеального Марка Дарси? Возможно. Слухи о романе между актерами появились в 2001 году. Тогда же журнал светских новостей W взял интервью у пары: Клуни вел себя как настоящий джентльмен, а Зеллвегер не уставала в открытую восхищаться новым партнером.

Однако всего год спустя Клуни и Зеллвегер перестали появляться вместе на публике. Есть мнение, что разлад в отношениях наступил из-за желания Рене создать семью. А заядлый холостяк-Клуни не торопился надеть семейные оковы.

В 2008 году актеры встретились на съемочной площадке картины “Любовь вне правил”. Журналисты вновь стали искать намеки на романтическую связь в общении Рене Зеллвегер и Джорджа Клуни друг с другом. Да и сама актриса, казалось, была только рада подогревать подобные слухи, дерзко отвечая журналистам:

“Какой роман? Мы уже давно женаты! В июле будет ребенок. А вы думали, почему я ношу такую мешковатую одежду?”

Однако совсем скоро стало очевидно, что события в личной жизни каждого развиваются параллельно друг другу.

Люси Лью

Кадр из сериала "Скорая помощь"