Джулия Робертс считает поцелуи секретом крепкого брака

Звезда «Красотки» Джулия Робертс раскрыла секрет своего крепкого брака.
На днях 54-летняя Робертс стала гостьей «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Ведущий поздравил актрису с 20-летием ее брака, которое будет отмечаться этим летом.
Стивен попросил Джулию раскрыть ее секрет крепкой семьи. В ответ она заявила, что телеведущий сам знает этот секрет, поскольку женат на одной женщине на протяжении 19 лет, с 1993 года.
Тогда Кольбер предложил Робертс одновременно назвать этот секрет «на счет три». Ведущий сказал: «Извинения», а Джулия: «Поцелуи».
«Ну, я хотел бы извиниться перед своей женой за то, что не сказал про поцелуи»,
— тут же нашелся Стивен.
По мнению актрисы, для крепких отношений необходимо как можно больше поцелуев. Нужно регулярно выражать друг другу свою любовь, чтобы «крылья за спиной» не исчезли, считает Джулия.