Джулия Робертс считает поцелуи секретом крепкого брака

Звезда «Красотки» Джулия Робертс раскрыла секрет своего крепкого брака.

Фото: runews24.ru runews24.ru

На днях 54-летняя Робертс стала гостьей «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Ведущий поздравил актрису с 20-летием ее брака, которое будет отмечаться этим летом.

Стивен попросил Джулию раскрыть ее секрет крепкой семьи. В ответ она заявила, что телеведущий сам знает этот секрет, поскольку женат на одной женщине на протяжении 19 лет, с 1993 года.

Тогда Кольбер предложил Робертс одновременно назвать этот секрет «на счет три». Ведущий сказал: «Извинения», а Джулия: «Поцелуи».

«Ну, я хотел бы извиниться перед своей женой за то, что не сказал про поцелуи»,

— тут же нашелся Стивен.