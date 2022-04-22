Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
30 минут назад

Джулия Робертс считает поцелуи секретом крепкого брака

runews24.ru

Звезда «Красотки» Джулия Робертс раскрыла секрет своего крепкого брака.

Джулия Робертс считает поцелуи секретом крепкого брака
Фото: runews24.rurunews24.ru

На днях 54-летняя Робертс стала гостьей «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Ведущий поздравил актрису с 20-летием ее брака, которое будет отмечаться этим летом.

Стивен попросил Джулию раскрыть ее секрет крепкой семьи. В ответ она заявила, что телеведущий сам знает этот секрет, поскольку женат на одной женщине на протяжении 19 лет, с 1993 года.

Тогда Кольбер предложил Робертс одновременно назвать этот секрет «на счет три». Ведущий сказал: «Извинения», а Джулия: «Поцелуи».

«Ну, я хотел бы извиниться перед своей женой за то, что не сказал про поцелуи»,

— тут же нашелся Стивен.

По мнению актрисы, для крепких отношений необходимо как можно больше поцелуев. Нужно регулярно выражать друг другу свою любовь, чтобы «крылья за спиной» не исчезли, считает Джулия.

Звёзды,Стивен Кольбер,Джулия Робертс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители