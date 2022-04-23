Бывшая жена Моргенштерна готова убить за него

"Я вот во многом его не понимаю, до сих пор злюсь, до сих пор за многое не простила, но мне кажется, я бы могла за него убить. Не представлю, чтобы кому то я позволила его обидеть или навредить ему. Так что да, люблю", - заявила Зинатуллина.