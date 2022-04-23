Бывшая жена Моргенштерна готова убить за него

Бывшая жена рэпера Моргенштерна призналась в своем Telegram-канале, что все еще любит музыканта. Дилара Зинатуллина подчеркнула, что могла бы убить за экс-супруга.
"Я вот во многом его не понимаю, до сих пор злюсь, до сих пор за многое не простила, но мне кажется, я бы могла за него убить. Не представлю, чтобы кому то я позволила его обидеть или навредить ему. Так что да, люблю", - заявила Зинатуллина.
Она считает, что любовь - это нечто большее, чем просто желание быть рядом или положительная оценка абсолютно всех качеств человека. Зинатуллина считает, что любящие люди всегда желают своему партнеру всего самого лучшего, несмотря на ссоры и обиды. Ранее Зинатуллина опровергла слухи о разделе имущества с Моргенштерном.