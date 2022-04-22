Валюшкина призналась, что готова к третьему браку

Актриса Елена Валюшкина в интервью YouTube-каналу "Вокруг ТВ" заявила, что за ней ухаживает мужчина.

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Артистка подчеркнула, что готова в третий раз выйти замуж.

"За мной ухаживают, да. Мое сердце несвободно. Могу ли я в третий раз выйти замуж? Могу! Никогда не говори "никогда". Слушайте, это дело такое… Скажешь "нет", а завтра побежишь, будет смешно",

- отметила Валюшкина.

По словам артистки, ее будущий супруг должен быть умным, состоявшимся, обладать чувством юмора и хорошо зарабатывать.

Валюшкина призналась, что задала достаточно высокую планку - и далеко не все претенденты могут ей соответствовать.

В первый раз Валюшкина вышла замуж сразу после окончания университета, ее мужем стал преподаватель Высшего театрального училища имени Щепкина Леонид Фомин, брак продлился 11 лет.