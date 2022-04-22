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2 часа назад

Валюшкина призналась, что готова к третьему браку

Газета.Ru

Актриса Елена Валюшкина в интервью YouTube-каналу "Вокруг ТВ" заявила, что за ней ухаживает мужчина.

Валюшкина призналась, что готова к третьему браку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка подчеркнула, что готова в третий раз выйти замуж.

"За мной ухаживают, да. Мое сердце несвободно. Могу ли я в третий раз выйти замуж? Могу! Никогда не говори "никогда". Слушайте, это дело такое… Скажешь "нет", а завтра побежишь, будет смешно",

- отметила Валюшкина.

По словам артистки, ее будущий супруг должен быть умным, состоявшимся, обладать чувством юмора и хорошо зарабатывать.

Валюшкина призналась, что задала достаточно высокую планку - и далеко не все претенденты могут ей соответствовать.

В первый раз Валюшкина вышла замуж сразу после окончания университета, ее мужем стал преподаватель Высшего театрального училища имени Щепкина Леонид Фомин, брак продлился 11 лет.

Вторым мужем актрисы стал коллега Александр Яцко, спустя 20 лет брак распался. От артиста Валюшкина родила сына Василия и дочь Марию.

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