«Пришло время быть благодарными»: Ронадлу привез дочь домой

«Дом, милый дом. Джио и наша малышка наконец-то вместе с нами, — поделился Криштиану. — Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Пришло время быть благодарными за жизнь, которую мы только что приветствовали в этом мире».