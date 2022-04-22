«Пришло время быть благодарными»: Ронадлу привез дочь домой

Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес вернулись домой со своей новорожденной дочерью. Несколько дней назад пара объявила, что брат-близнец девочки умер во время родов.
37-летний спортсмен опубликовал в соцсетях семейное фото со всеми детьми и новорожденной малышкой. Он поблагодарил своих поклонников за поддержку в это непростое время.
«Дом, милый дом. Джио и наша малышка наконец-то вместе с нами, — поделился Криштиану. — Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Пришло время быть благодарными за жизнь, которую мы только что приветствовали в этом мире».
У знаменитого португальца есть 11-летний сын Криштиану-младший от неизвестной женщины, четырехлетние близнецы Ева и Матео от суррогатной матери, а также четырехлетняя дочь Алана от Джорджины Родригес.
До этого мы рассказывали, что сестра Роналду сказала о смерти сына футболиста.