«Это трудный дефект»: Митя Фомин рассказал, как избавился от заикания

Митя Фомин в молодости страдал от тяжелого речевого дефекта. Певец практически не мог говорить без заикания. Но спустя много лет работы над собой он избавился от логоневроза. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«Когда я смотрю интервью в группе Hi-Fi, вижу, что там просто «небо и земля». То есть, два разных человека, возраста, характера. И по собственному опыту могу сказать, это очень трудный речевой дефект, с которым некоторые не могут совладать даже всю жизнь».
Митя Фомин рассказал, как ему удалось преодолеть трудности в речи. Певцу пришлось контролировать свои импульсы и скорость реакций, приводящие к заиканию.
«Нужно обязательно себя замедлить, подумать, не спешить и не суетиться».
До этого мы рассказывали, как лечили детей-сирот от заикания.