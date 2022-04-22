«Это трудный дефект»: Митя Фомин рассказал, как избавился от заикания

«Когда я смотрю интервью в группе Hi-Fi, вижу, что там просто «небо и земля». То есть, два разных человека, возраста, характера. И по собственному опыту могу сказать, это очень трудный речевой дефект, с которым некоторые не могут совладать даже всю жизнь».