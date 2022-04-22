Сергей Зверев признался, что не гнушается носить подделки

'Это можно прочитать как Сергей Зверев или СуперЗвезда. Российское производство, ручная работа, она очень удобная, и туда много всего входит. Сейчас пришло время для чего-то нового: для русских дизайнеров, искусства, для тех новых людей, которые должны выстрелить. Я вот жду, кто из мира моды выстрелит. Правда, тут проблема. Может, и есть хороший дизайнер, но возможностей у него никаких нет. Вы спросите, сколько стоит аренда того же помещения? Снять даже угол в подвале молодому дизайнеру дорого. Даже просто машинку поставить — какие деньги! С одной стороны, сейчас время для креативных людей, а с другой — невозможно встать на ноги. А надо сделать так, чтобы аренда была как можно дешевле. В советское время художникам давали огромные помещения. Целый этаж в хрущевке. А квартплата обычная была. Почему этого сейчас нет? Почему душат дизайнеров? Недавно общался на конкурсе молодых стилистов, и все кричат одно и то же: что им очень тяжело», — подытожил стилист.