Сергей Зверев признался, что не гнушается носить подделки

Сергей Зверев в последнее время стал неожиданно проявлять активность на светских и иных мероприятиях. На очередной встрече, посвященной теме моды, стилист рассказал журналистам, что сам, случалось, носил фейковые изделия, которые были весьма похожи на настоящие. Кроме того, он раскрыл карты, где можно приобрести реплики известных брендов.
«Приезжайте на рынок и посмотрите: там и Гуччи, и Дольче Габбано, и Шанель — чего только нет. Даже Шанель не знает, что есть такие модели. И качество неплохое. Мне кажется, скоро и эти вещи будут стоить бешеные деньги. Китай, конечно, рулит в этой области. Производители даже документы кладут — вроде паспорта сумки. И номера сумок делают разные. Louis Vuitton особенно хорошо получается. У меня, помню, была история. На одном мероприятии мне одна девушка сказала: „Ой, ваши очки так блестят, а мои — нет“. И достает родные, фирменные. А я думаю: „Надо свои спрятать“. Потому что у меня были паленые очки — мне фанатка подарила. Но на сцене так горят. А девушка мне говорит: „Мне ваши так нравятся — а где вы купили?“ (Смеется.) Я сказал, что у меня эксклюзивное предложение просто».
По мнению стилиста, сейчас нет ничего особенного в том, чтобы перестать тратить огромные деньги на брендовые вещи: «Уже такое время: многие сделали переоценку. Я слышу от своих друзей и приятелей, что они уже за несколько тысяч долларов не купят костюм. Мол, как это я покупал маечку за бешеные деньги? Люди многие взгляды свои пересмотрели".
Кстати, сам Зверев, к примеру, вместо брендовых вещей носит российские. Например, у него есть сумка с логотипом, похожим на запрещенный с недавних пор Chanel, но с буквами C и З.
'Это можно прочитать как Сергей Зверев или СуперЗвезда. Российское производство, ручная работа, она очень удобная, и туда много всего входит. Сейчас пришло время для чего-то нового: для русских дизайнеров, искусства, для тех новых людей, которые должны выстрелить. Я вот жду, кто из мира моды выстрелит. Правда, тут проблема. Может, и есть хороший дизайнер, но возможностей у него никаких нет. Вы спросите, сколько стоит аренда того же помещения? Снять даже угол в подвале молодому дизайнеру дорого. Даже просто машинку поставить — какие деньги! С одной стороны, сейчас время для креативных людей, а с другой — невозможно встать на ноги. А надо сделать так, чтобы аренда была как можно дешевле. В советское время художникам давали огромные помещения. Целый этаж в хрущевке. А квартплата обычная была. Почему этого сейчас нет? Почему душат дизайнеров? Недавно общался на конкурсе молодых стилистов, и все кричат одно и то же: что им очень тяжело», — подытожил стилист.